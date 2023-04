‘Roofmoord in Suriname na mislukte cokedeal met drugskoerier’ (UPDATE)

Connect on Linked in

Een roofmoord in Suriname waarbij op vrijdag 14 april Edson K. om het leven kwam, volgde vlak na een mislukte deal tussen het slachtoffer en de verdachte (E.M.) om cocaïne naar het buitenland te smokkelen. Dat blijkt volgens Key News uit gelekte politie-informatie.

Voor de roofmoord op de Curaçaose Appelweg in Paramaribo zijn negen verdachten tussen 21 en 33 jaar aangehouden, onder wie de vermoedelijke schutter M.L. alias “Tiemba” (32). Edson K. zou een partij cocaïne beschikbaar hebben, die door drugskoerier E.M. naar het buitenland zou worden gesmokkeld.

Bolletjeslikker

Doordat E.M. niet alle bolletjes coke in zijn anus kon stoppen, blies de opdrachtgever de deal uiteindelijk af. Onder toeziend oog van Edson K.’s goede vriend G.F. moest koerier E.M. de bolletjes weer uitpoepen. Vlak daarna stormde een gemaskerde man het appartement van Edson K. – die even weg was – op de Curaçaose Appelweg binnen. Daarbij werd ruim 6.000 euro en een hoeveelheid drugs meegenomen. Toen K. weer thuis kwam werd hij gelijk neergeschoten en beroofd. G.F. bleef gekneveld achter. De schutter ging er in een auto vandoor.

99 gram coke

Tijdens het verdere onderzoek zijn aan de hand van camerabeelden twee personenauto’s in beeld gebracht. Een van de auto’s werd op donderdag 20 april klemgereden. De schutter is mogelijk met dit voertuig afgezet op de plaats delict. Bij het doorzoeken van de auto heeft de politie 99 gram cocaïne aangetroffen en in beslag genomen.

Bij een inval in de woning van de vermoedelijke schutter M.L. zijn een vuurwapen (Glock), munitie en enkele mobiele telefoons in beslag genomen.

De negen verdachten in de zaak worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, moord dan wel gekwalificeerde doodslag en overtreding wet verdovende middelen.