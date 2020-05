Rookbommen en protest in Sittardse gevangenis

Print This Post

Donderdagmiddag zijn er twee rookbommetjes over de muur gegooid in de penitentiaire inrichting van Sittard, zo meldt L1. Daarna ontstonden protesten onder de gedetineerden.

Protocol

Gevangenen van afdeling B uit het huis van bewaring mochten een uur luchten. Bewaarders maakten echter al na tien minuten een einde aan het luchten omdat er van buitenaf rookbommen over de muur waren gegooid.De bommetjes waren op het dak van het arbeidscomplex naast de luchtplaats beland.

Ongeveer dertig gevangenen weigerden naar binnen te gaan. Na een uur en na een gesprek met de directie gingen de groep toch naar binnen. Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zei tegen L1 dat bij een incident als gooien van rookbommen het protocol voorschrijft dat alle gedetineerden achter de deur moeten.

Druppel

Volgens L1 was het protest na het inkorten van het luchten een druppel die de emmer deed overlopen. Door de corona-maatregelen, bijvoorbeeld het afschaffen van bezoek, en de angst voor het virus, zijn de spanningen in de PI Sittard (en ook in andere Nederlandse inrichtingen groot)

De directie in Sittard gaat verder in gesprek met de protesterende gedetineerden, ook over op te leggen sancties wegens het protest.