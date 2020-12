Rotterdam: 421 kilo cocaïne in twee zendingen

Connect on Linked in

De Douane heeft woensdag in Rotterdam in de haven tijdens diverse controles twee partijen cocaïne onderschept. Volgens het Rotterdamse parket gaat het in totaal om 421 kilo cocaïne.

De drugs zaten verstopt in twee verschillende containers. Eén van de containers was afkomstig uit Ecuador en was geladen met bananenpulp. Deze lading was 30 november met een zeeschip vanuit de Dominicaanse Republiek binnengekomen met 26 geperste blokken cocaïne. De lading was bestemd voor een bedrijf in Zwitserland.

De tweede container was geladen met medische hulpmiddelen en ook afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. Die zending was bestemd voor een bedrijf in Hoogvliet. In de container vonden douaniers 16 sporttassen met 395 blokken cocaïne aan.

De bedrijven hebben vermoedelijk niets met de smokkel te maken. Het Openbaar Ministerie denkt dat de straatwaarde van de cocaïne ongeveer 31 miljoen euro is.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.