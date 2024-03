Rotterdam: 600 kilo coke aangetroffen in container met oldtimers

De Douane heeft zondag in de Rotterdamse haven in een container met oldtimers 600 kilo cocaïne aangetroffen. De container was afkomstig uit de Verenigde Staten en is via Panama naar Rotterdam vervoerd. De eindbestemming was Zwitserland. Volgens het Openbaar Ministerie is de straatwaarde van de drugs 45 miljoen euro.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaken verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.