‘Rotterdam begint met Amerikaanse aanpak criminele jongeren’

Connect on Linked in

Het Rotterdamse Openbaar Ministerie heeft een expert uit de Verenigde Staten ingehuurd om te helpen de betrokkenheid van jongeren bij de golf van aanslagen met explosieven aan banden te leggen. In de nacht van vrijdag op zaterdag was er in Rotterdam opnieuw een ontploffing, ditmaal aan de Goudse Rijweg in Rotterdam-Oost.

(beeld MediaTV)

Vuurwerk

Volgens de politie was er rond 00.30 een ontploffing. De schade viel mee, alleen een ruit raakte beschadigd en er vielen geen gewonden. De politie denkt dat de ontploffing werd veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Over de dader of daders is niets bekend.

Jongeren

De daders bij de tientallen explosies van het afgelopen jaar in Rotterdam zijn doorgaans minderjarige jongens. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam zegt in het Algemeen Dagblad te willen voorkomen dat jongeren bij dit soort geweld betrokken raken en afglijden naar zware criminaliteit.

Boston

Criminoloog David M. Kennedy heeft hiervoor een succesvolle aanpak bedacht in de Amerikaanse stad Boston. Zijn methode is in vele andere steden, waaronder de Zweedse stad Malmö, met positief resultaat, ingezet.

In Malmö was er vooral een probleem met schietpartijen door minderjarige jongeren. Daar nam het aantal schietpartijen door de aanpak met ongeveer de helft af, net als in de andere steden waar de methode is ingezet.

Zwaarder straffen maakt geen onderdeel uit van de methode.

Verhoging van de druk

De aanpak van de Group Violence Intervention (GVI) richt zich op specifieke groepen in bijvoorbeeld een bepaalde buurt. Het komt erop neer dat enerzijds jongeren worden bereikt door call-in‘s, bijeenkomsten waar vanuit de praktijk voorlichting wordt gegeven, en anderzijds sterke verhoging van de druk van politie.

Bijvoorbeeld door bepaalde groepen jongeren voortdurend lastig te vallen of te fouilleren, soms meerdere keren per dag.

Propje

Dan kan het ook gebeuren dat agenten boetes uitdelen voor een propje op straat gooien of over de stoep rijden met een fiets.

Als jongeren hulp, of steun van politie willen hebben, dan kunnen ze een nummer bellen dat 24 uur per dag bereikbaar is.

In Rotterdam zal men nu beginnen met het in kaart brengen van kwetsbare groepen die worden gebruikt door georganiseerde criminelen om klusjes te doen.