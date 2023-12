Rotterdam: drie explosies kort na elkaar

Connect on Linked in

In de Rijnmond zijn in de avond en nacht van maandag op dinsdag drie ontploffingen en een schietpartij geweest. Rond 22.00 was er een ontploffing bij een kapperszaak in Barendrecht, waardoor enkele ruiten werden vernield. Hoogstwaarschijnlijk was dat door een zelfgemaakt explosief van zwaar vuurwerk.

(Beeld MediaTV)



Vreewijk

Vervolgens was er kort na 02.00 een explosie bij een woning aan de Jean Jonxisstraat, in Rotterdam-Vreewijk. Hierbij is een deur beschadigd geraakt, zo meldt RTV Rijnmond.

Een uur later was er een ontploffing bij een woning aan de Stellingmolen in Papendrecht. Er brak daarna brand uit in de woning.

Zuid

Rond middernacht werd er geschoten op de Rijtuigweg, op de Kop van Zuid. De politie vond hulzen op straat.

Voor zo ver bekend zijn er bij geen van de incidenten gewonden gevallen.