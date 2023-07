Rotterdam: explosie bij belwinkel en voordeur woning beschoten

Print This Post

In Rotterdam is zaterdagnacht een explosie geweest bij een belwinkel aan de Beijerlandselaan. Ook werd uren later een voordeur van een woning aan het Samuel Mullerplein beschoten. Bij beide incidenten raakte niemand gewond.

De explosie bij een belwinkel aan de Beijerlandselaan in Rotterdam-Feijenoord vond rond 01.25 plaats en veroorzaakte schade aan het pand. Een rolluik raakte ontzet en beschadigd.

Volgens getuigen zijn er camerabeelden van Stadstoezicht waarop te zien is dat iemand wegrent. Er is nog niemand aangehouden.

Centrale hal

Ruim vier uur later, rond 05.30, werd een voordeur van een woning aan het Samuel Mullerplein in Rotterdam-West onder vuur genomen. De schietpartij vond plaats nadat de schutter de centrale hal van het gebouw binnenging en vervolgens de betreffende voordeur beschoot. Ook hier is niemand aangehouden.

Op beide locaties zijn sporen veiliggesteld. De politie doet nader onderzoek. Of er een mogelijk verband is tussen de twee incidenten is onduidelijk.