Rotterdam: gewonden na schoten bij woningoverval

Connect on Linked in

In Rotterdam-Zuid is rond 19.00 door drie overvallers een woning overvallen. Daarbij is volgens de politie geschoten. Twee gewonden zijn met een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. De schietpartij gebeurde aan de Meiland, een straat met kleine laagbouwwoningen in de wijk Vreewijk. Agenten hebben eerst zeven, maar later nog vier elf mensen aangehouden.

Er waren meerdere mensen aanwezig in het huis toen drie mannen de woning binnendrongen.

Volgens de politie heeft in ieder geval één van de gewonden schotwonden. Op straat is door de politie een vuurwapen gevonden.

De toedracht van het geweld wordt onderzocht.