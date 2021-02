Rotterdam: honderden auto’s met verborgen ruimtes

Connect on Linked in

In Rotterdam en omgeving rijden naar schatting honderden auto’s rond met geheime ruimtes. Dat is een schatting van het Openbaar Ministerie in Rotterdam. RTV Rijnmond was woensdag bij een rechtszaak waarin twaalf geprepareerde auto’s een rol spelen, onder meer een high-tech verbouwde Opel Astra.

De verborgen ruimtes zijn vaak zeer professioneel gemaakt, in luxe en minder luxe uitvoeringen. Vaak zijn ze te bedienen met de standaardknoppen die in een auto aanwezig zijn. Een ruimte klapt bijvoorbeeld open als de achterruitverwarming aanstaat en de motor wordt gestart. Criminelen gebruiken dergelijke auto’s om drugs, wapens of geld te vervoeren.

Sommige garagebedrijven zijn gespecialiseerd in het maken van verborgen ruimtes. Justitie onderzoekt of deze bedrijven middels het bestuursrecht aan te pakken zijn om ze te laten sluiten.

Overigens worden agenten steeds meer gespitst op de mogelijke aanwezigheid van verborgen ruimtes. Er worden er daarom ook meer gevonden, bijvoorbeeld bij verkeerscontroles.

Auto’s met verborgen ruimtes die justitie in beslag neemt worden doorgaans vernietigd, en niet verkocht, als de bezitter wordt veroordeeld.