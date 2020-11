Connect on Linked in

In Rotterdam-Zuid is woensdagochtend een man in zijn been geschoten. Dat gebeurde in de Augustinusstraat in Rotterdam-Lombardijen.

De politie kreeg rond 07.00 een melding over de schietpartij. Toen agenten ter plaatse kwamen zagen ze bij de ingang van een portiekflat het gewonde slachtoffer. De schutter was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis vervoerd.

Met onder meer een helikopter heeft de politie een zoektocht naar de schutter ondernomen. Dat leidde niet tot resultaat.