Rotterdam: politie vindt neergeschoten 18-jarige

In Rotterdam-Zuid is in de nacht van maandag op dinsdag een man neergeschoten. Hij is met zwaar letsel naar een ziekenhuis vervoerd. De schietpartij gebeurde bij de Schilperoortstraat in Rotterdam-Charlois. Het slachtoffer is 18 jaar oud.

(Beeld MediaTV)

Aanspreekbaar

De jongen wist nadat hij was beschoten een huis aan de Clemensstraat binnen te komen. Daar belden familieleden de ambulance. De politie zegt dat het slachtoffer nog wel aanspreekbaar was toen hij werd afgevoerd.  De politie heeft in de straten in de buurt op verschillende locaties onderzoek gedaan

Scooter

De schietpartij gebeurde rond 03.30 op een speeltuin tussen de Gouwstraat en de Schilperoortstraat. Op straat waren bloedsporen en bebloede kleding te zien. Ook op een scooter zat bloed. Een paal van cameratoezicht zou opnames van het gebeuren hebben vastgelegd.

Van een dader of daders is niets bekend.