Rotterdam: vijf explosies in één nacht

In Rotterdam zijn in de nacht van maandag op dinsdag vijf ontploffingen geweest bij panden. Kort voor middernacht was er een explosie in een portiek in Rotterdam-Noord. Daarna volgden vier explosies in Rotterdam-Zuid.

(beeld MediaTV)

Portiek

Op het Noordplein in het Oude Noorden werden in het portiek de brievenbussen door de kracht van de explosie weggeblazen.

Daarna was er op de Charloisse Kerksingel in Rotterdam-Zuid om 01.45 een flinke ontploffing met relatief veel schade.

Café

Vervolgens ging er bij een woning op de Dantestraat in Rotterdam-Lombardijen een explosief af, en daarna bij een café (foto) op de Pretorialaan verderop in Zuid, in de Afrikaanderwijk.

De laatste explosie was bij een woning op de Koenraad van Zwabenstraat in Oud-IJsselmonde).