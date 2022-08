Rotterdam: zeven aanhoudingen in onderzoek naar vuurwapens

Connect on Linked in

Deze week heeft de politie in Rotterdam zeven verdachten gearresteerd in een onderzoek naar vuurwapens. Er zijn vier vuurwapens in beslag genomen. In Rotterdam zijn de laatste maanden veel schietpartijen geweest. De politie zegt daarom veel aandacht te geven aan zoeken naar vuurwapens.

(beeld uit archief)

Charlois

Er wordt volop onderzoek gedaan naar zowel de schietpartijen als de handel in en het bezit van vuurwapens.

Uit één van die onderzoeken bleek dat er vuurwapens zouden liggen in een woning aan het Middelharnishof in Rotterdam-Charlois, in het zuidelijk deel van de stad. Maandag ging een arrestatieteam op dit adres naar binnen. Drie mannen van 38, 42 en 49 jaar zonder vaste woon- en verblijfplaats zijn opgepakt. In het pand waren drie vuurwapens aanwezig. De verdachten zijn inmiddels voorgeleid en door de rechter-commissaris in verzekering gesteld.

Poeder

Verder onderzoek bracht de politie bij een auto met daarin twee Rotterdammers van 32 en 42 jaar. In deze auto leek dertig kilo harddrugs te worden vervoerd in poedervorm. De mannen zijn aangehouden en ook de eigenaar van de auto, een 36-jarige Rotterdammer.

Nader onderzoek naar het poeder wees uit dat het geen drugs was maar poeder dat was verpakt als drugs. De drie verdachten zijn dan ook weer op vrije voeten gesteld.

In hetzelfde onderzoek kwam nog een verdachte auto naar voren. In die auto is een vuurwapen aangetroffen. Later is ook de eigenaresse van de auto, een 41-jarige Rotterdamse, aangehouden. Zij is gehoord over het vuurwapen en daarna heengezonden.