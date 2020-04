Rotterdammer (23) gewond bij schietpartij Hoogeveen, twee arrestaties

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in de Adriaan Baasstraat in Hoogeveen is zaterdagnacht een 23-jarige Rotterdammer gewond geraakt. In de omgeving werd vlak daarna een 36-jarige inwoner uit Hoogeveen opgepakt als verdachte. Zondag werd een tweede verdachte, een 33-jarige man uit Hoogeveen gearresteerd.

Omstanders alarmeerden rond 1.10 de politie dat een man gewond op straat lag. De Rotterdammer is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis overgebracht. De 36-jarige verdachte werd in dezelfde straat aangehouden. De politie is na het incident een onderzoek gestart om het motief voor de schietpartij te achterhalen. Zondag is een 33-jarige man uit Hoogeveen als tweede verdachte opgepakt.