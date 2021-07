Rotterdammer (29) doodgestoken in flatwoning Leidschendam

Connect on Linked in

Bij een steekpartij in een flatwoning aan de De Haar in Leidschendam is zaterdagmiddag een 29-jarige man uit Rotterdam overleden. Een 25-jarige vrouw uit Leidschendam is aangehouden als verdachte, zo meldt de politie zondag.

Hulpdiensten werden rond 12.50 ingeschakeld na een melding van een mogelijk steekincident in de woning. Het 29-jarige slachtoffer werd zwaargewond aangetroffen, reanimatiepogingen mochten niet meer baten. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Een 25-jarige vrouw die in de woning aanwezig was, is aangehouden als verdachte. Ze zit vast voor verhoor.

De recherche zegt de zaak te onderzoeken. Het motief ligt mogelijk in de relationele sfeer.

Een buurtbewoner vertelt aan Omroep West dat de verdachte een moeder is van twee jonge dochters. De doodgestoken man zou een vriend zijn die af en toe bij haar langskwam.