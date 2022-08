Rotterdammer (38) opgepakt voor fatale vechtpartij bij café

Connect on Linked in

Een 38-jarige Rotterdammer is donderdag aangehouden als verdachte van een fatale vechtpartij in een kroeg waarbij een 71-jarige man uit Rotterdam is overleden. De vechtpartij vond op 22 juli plaats in een café aan de Wolphaertshof in Rotterdam-Zuid.

De politie kreeg op de bewuste vrijdagavond rond 22.00 een melding van een vechtpartij tussen twee mannen in een café, die buiten verder ging. Er werd over en weer geslagen, tot op zeker moment de 71-jarige man naar de grond werd geslagen. Terwijl het slachtoffer op de grond lag ging de mishandeling verder.

Bewusteloos

De bejaarde man raakte zwaargewond aan zijn hoofd en verloor het bewustzijn. In het ziekenhuis verslechterde de toestand van de man en op 1 augustus overleed hij aan zijn verwondingen.

Voorgeleid

In het onderzoek van de recherche is donderdag een 38-jarige man uit Rotterdam aangehouden als verdachte. Hij was die avond ook in het café aanwezig. De man zit vast en wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Over een motief voor de vechtpartij is niets bekend.