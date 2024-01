Rotterdammer (40) opgepakt voor doodsteken man bij Antwerps café

Connect on Linked in

De raadkamer in Antwerpen heeft vrijdag de aanhouding bevestigd van een 40-jarige man uit Rotterdam op verdenking van het doodsteken van een 34-jarige Angolees in Antwerpen, op 6 januari. Dat meldt het parket van Antwerpen.

Glas

In de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 januari ontstond er ruzie in café Mambo Latin Club aan de Van Stralenstraat in Antwerpen. De ruzie escaleerde en ging buiten de zaak verder. Vervolgens werd een 34-jarige man in zijn hals neergestoken door een andere man. Dat zou zijn gebeurd met een stuk glas. De hulpdiensten hebben het slachtoffer nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij korte tijd later aan zijn verwondingen overleed.

Het slachtoffer is de Angolees Manilso “Mani” Muzungu die sinds enkele jaren met zijn gezin in Overpelt woonde. Hij laat een vrouw en drie kinderen achter.

Doodslag

De politie in Antwerpen was snel ter plaatse en hield een verdachte aan, een 40-jarige man uit Rotterdam. Hij is aangehouden op verdenking van doodslag. De aanhouding is vrijdag door de raadkamer bevestigd.

De lokale recherche van de politiezone Antwerpen voert het verdere onderzoek. Over een aanleiding voor de ruzie in het café is nog niets bekend.