Rotterdammer (45) vast na vondst drugslab in Joure

De politie heeft vrijdag aan de Handelswei in Joure een groot drugslab aangetroffen. Een 45-jarige man uit Rotterdam wordt verdacht van betrokkenheid bij het lab.

Naar aanleiding van binnengekomen informatie startte de politie een onderzoek en kwam de locatie in Joure op het spoor. Een arrestatieteam viel vrijdagmiddag het pand binnen en trof daar inderdaad een groot drugslab aan. Het gaat om een lab voor de productie van synthetische drugs.

Welke drugs er geproduceerd werden, is niet bekendgemaakt. Over de omvang van het lab is verder ook nog niets naar buiten gebracht.

In het laboratorium waren geen personen meer aanwezig. Een 45-jarige man uit Rotterdam is aangehouden als verdachte. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is bezig het lab veilig te stellen en te ontmantelen.

De politie onderzoekt de zaak.