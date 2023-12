Rotterdammer (59) opgepakt in 33 jaar oude moordzaak

Connect on Linked in

Het coldcaseteam van de Rotterdamse politie heeft dinsdag een 59-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de 54-jarige ondernemer Hans van der Mee. Die werd op 14 februari 1990 in zijn winkel in het Nieuwe Westen overvallen en doodgeschoten.

Bivakmutsen

Van der Mee runde samen met zijn vrouw Mia in 1990 een winkel in huishoudelijke apparatuur in de Ruilstraat in Rotterdam. Als het echtpaar denkt dat er twee klanten de winkel binnenkomen, blijkt het om een overval te gaan. Eén van de twee gemaskerde mannen pakt Mia, gooit haar in de ruimte achter de winkel op de grond, schopt haar en duwt een vuurwapen in haar nek. De overvallers eisen de kluissleutel en dreigen Mia dood te schieten als Hans die niet geeft.

Hans moet met de tweede overvallers mee terug de winkel in. Dan hoort Mia geluiden van een vechtpartij en een schot. Hans, vader van twee kinderen, is neergeschoten en overlijdt ter plaatse aan zijn verwondingen, in het bijzijn van zijn vrouw.

De overvallers slaan op de vlucht, maar het politieonderzoek in 1990 leidt niet tot de aanhouding van de twee daders.

Langer vast

De 59-jarige verdachte die dinsdag is aangehouden, is vrijdag voorgeleid voor de rechter-commissaris en die heeft bepaald dat hij twee weken langer vast blijft zitten. De Rotterdammer zit in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Vanwege deze beperkingen en het onderzoeksbelang doet het Openbaar Ministerie geen verdere mededelingen.

Gouden tip

De coldcase werd in september 2022 heropend en is de afgelopen jaren in verschillende opsporingsprogramma’s behandeld. Daarnaast werd door de hoofdofficier van justitie een beloning van 30.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Het is volgens het OM op dit moment nog te vroeg in het onderzoek om te kunnen melden dat de beloning wordt uitgekeerd.