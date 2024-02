Rotterdammer aangehouden in verband met explosie wooncomplex

Connect on Linked in

Zaterdag heeft de politie een 34-jarige Rotterdammer gearresteerd die drugs zou hebben vervaardigd in het appartementencomplex op de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid. Mogelijk is de explosie door een drugslab veroorzaakt. Het gebouw stortte in en drie mensen kwamen om het leven. Volgens het Algemeen Dagblad is de verdachte is Jalal O., de oom van de omgekomen Ylyass (22).

(beeld JBMedia)

Meer verdachten

De politie zegt dat de rol van de verdachte nu verder wordt onderzocht en dat er nog meer verdachten in beeld zijn.

Op een persconferentie sprak de politie vrijdag al over de vondst van blauwe vaten. Chemicaliën die bij drugsproductie worden gebruikt zitten vaak in dat soort vaten.

Maandag was er rond 20.30 was er een enorme explosie onder een wooncomplex aan de Schammenkamp in Rotterdam Zuidwijk. Hierbij kwamen drie personen om het leven. De hele week zijn de hulpdiensten met man en macht bezig geweest een veilige situatie te creëren om zo de lichamen van de drie vermiste en overleden personen te kunnen bergen.

Sporen

Vrijdagochtend werd het laatste slachtoffer geborgen. Op dat moment kon de forensische opsporing op volle kracht gaan onderzoeken wat de oorzaak van de explosie en brand is geweest.

Tijdens het veiligstellen van sporen stuitte de recherche op verschillende attributen die te maken kunnen hebben met het produceren van synthetische drugs. Op basis van die informatie is de politie op het spoor van de 34-jarige Rotterdammer gekomen.