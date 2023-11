Rotterdammer aangehouden voor explosie in Amsterdam

Connect on Linked in

De politie in Amsterdam heeft in een onderzoek naar een aanslag met een explosief in die stad een 30-jarige Rotterdammer aangehouden. Ze onderzoekt of hij voor meer aanslagen verantwoordelijk is geweest.

Portiek

Het gaat om een explosief dat in de nacht van 4 op 5 oktober afging in een portiek van een appartementencomplex aan de Derde Oosterparkstraat. Die nacht worden buurtbewoners rond 00.45 uit hun slaap opgeschrikt door een enorme knal, die een ravage aanrichtte. Een aantal bewoners alarmeerde de politie.

De politie stelde vast dat ramen van diverse appartementen waren gesneuveld, een deur van een portiek eruit was geblazen en dat geparkeerde auto’s in de omgeving behoorlijke schade opliepen. Niemand raakte door de explosie gewond.

Onderzoek

Na onderzoek hield de politie in verband met deze zaak woensdag een 30-jarige verdachte aan, uit Rotterdam. De politie bekijkt of de aangehouden persoon in verband kan worden gebracht met meer explosies. Meerdere aanhouding sluit ze niet uit, laat de politie in de hoofdstad donderdag weten.