Rotterdammer gearresteerd na dood jonge vrouw in studentenflat

In een studentenflat aan de Van Maanenkade in Den Haag is vrijdagmiddag een 24-jarige vrouw uit Den Haag overleden na een geweldsincident. Politieagenten hebben haar gevonden. Ze was toen al overleden. Vrijdagdagmiddag is een 28-jarige man uit Rotterdam aangehouden.

De politie zegt uit te gaan van een misdrijf in de relationele sfeer.

De Rotterdammer had zich gemeld op een politiebureau en had verteld dat zich in een woning aan de Van Maanenkade een overleden vrouw zou bevinden. Ter plaatse troffen de agenten het 24-jarige slachtoffer aan, ze bleek te zijn overleden aan verwondingen van een geweldsincident.

Op dit moment is een onderzoek gaande naar de aanleiding en de toedracht van het incident. De verdachte zal worden voorgeleid aan een rechter-commissaris, aldus de politie.