Rotterdammer gewond bij schietpartij in Schiedam, schutter gevlucht

Een 39-jarige Rotterdammer is donderdagnacht op de Maasboulevard in Schiedam gewond geraakt aan zijn been nadat hij door een andere man werd beschoten. Het slachtoffer is behandeld in een ziekenhuis. De schutter is nog voortvluchtig.

(Beeld: Media-TV)

Even na middernacht kreeg het tweetal ruzie waarbij de Rotterdammer in zijn been werd geschoten. Hij was aanspreekbaar en werd na behandeling ter plaatse overgebracht naar een ziekenhuis.

Telefoons

Een speurhond heeft de locatie afgezocht maar niks aangetroffen. Op het kruispunt van de Havendijk en de Jachthavenlaan zijn twee telefoons gevonden, die door de politie zijn veiliggesteld voor sporenonderzoek.

De politie heeft nog geen verdachte aangehouden en is op zoek naar getuigen die meer weten over de schutter. Over de aanleiding voor de ruzie is nog niets bekend.