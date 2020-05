Rotterdammer in been geschoten

Connect on Linked in

Een 22-jarige Rotterdammer is maandagavond in zijn been geschoten bij een schietpartij aan de Crooswijkseweg in Rotterdam-Noord. Volgens de politie kwamen er drie mannen op het slachtoffer afgelopen waarna er schoten vielen.

Even voor 19.30 werd de politie via een 112-melding gealarmeerd en er werd een traumahelikopter opgeroepen. De mannen waren gevlucht en in de auto gestapt waar ze voor de schietpartij in waren aan komen rijden.

Terwijl het slachtoffer door ambulancemedewerkers werd behandeld zochten agenten in de omgeving naar verdachten en startten een buurtonderzoek. Er zijn twee mannen op de Bosdreef aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Zij bleken er niets mee te maken te hebben en werden heengezonden.