11 juni 2025

Rotterdammer opgepakt in onderzoek naar twee Haarlemse explosies

De politie heeft dinsdag een 18-jarige man uit Rotterdam aangehouden in het onderzoek naar twee explosies in dezelfde buurt in Haarlem-Noord. Die waren begin november, bij woningen in de Borneostraat en de Paul Krugerstraat. De twee explosies gingen vrijwel tegelijk af en de recherche vermoedt dat de incidenten met elkaar verband houden.