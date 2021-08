Rotterdammer opgepakt voor schoten op woning

Print This Post

De politie in Rotterdam onderzoekt de rol van een man uit die stad bij een schietincident eerder deze maand. Ze kwam hem op het spoor via een eerder uitgegeven signalement van de dader.

Schoten

De schoten vielen op 10 augustus, rond 16.30 uur, aan de Rotterdamse Diergaardesingel (zie foto boven). De politie ontving toen een melding, waarop bleek dat er een woning was beschoten. Er bleek niemand gewond te zijn geraakt door kogels.

Signalement

Maandag hield de politie een 24-jarige man aan in verband met deze zaak, meldt ze vandaag. Ze zegt dit onder meer te hebben gedaan, op basis van het signalement van de man dat na het incident werd opgesteld. De mogelijke schutter zou ongeveer 1.75 meter lang zijn geweest, met een getinte huidskleur. Hij was in het zwart gekleed en droeg een zwarte pet.

Tips

In verband met meerdere schietincidenten loofde de officier van Justitie in Rotterdam onlangs een beloning uit voor tips die leiden naar het vinden van vuurwapens in de stad. Daarbij gaat het om maximaal 750 euro. De tips kunnen vertrouwelijk worden gegeven aan het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie.