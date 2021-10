Rotterdammer werd doodgeschoten na beroving bij geldautomaat

Connect on Linked in

Aan het neerschieten van een Rotterdammer, vorige week maandag in Rotterdam-Zuid, ging een beroving vooraf, nadat een groepje mannen geld had gepind. De 20-jarige Roncherello Ellis raakte bij de schietpartij levensgevaarlijk gewond en overleed diezelfde avond in het Ikazia-ziekenhuis. De beroving vond kort voor 22.30 plaats in de wijk Bloemhof. Eerst was er een achtervolging met twee auto’s, daarna werd geschoten op de Schiltmanstraat.

Eén van een groepje mannen was aan het pinnen bij een geldautomaat aan de Putsebocht, onder hen was Ellis. Daarop viel een groepje mannen aan en de pinner werd van zijn geld beroofd. Een aantal van de daders vluchtten in een auto.

Vier mannen van het belaagde groepje zette de achtervolging in een VW Golf. In de Schiltmanstraat werd dat viertal, onder wie Roncherello Ellis, in hun auto onder vuur genomen. Op opnamen van een bewakingscamera die avond zijn de schoten te horen. Zodra Ellis werd geraakt, beseften de andere mannen dat hij in levensgevaar was en brachten hem naar ziekenhuis Ikazia, waar hij later dus overleed.

In Opsporing Verzocht vroeg de politie om getuigen van het gebeuren. De daders zijn voortvluchtig.