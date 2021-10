Jonge Rotterdammer doodgeschoten op straat

Connect on Linked in

In Rotterdam-Zuid is maandagavond een 20-jarige Rotterdammer doodgeschoten. Dat gebeurde aan de Schiltmanstraat. Bij de politie kwam even na 22.00 een melding binnen over een schietpartij. Het slachtoffer lag op straat en werd overgebracht naar het Ikazia Ziekenhuis. Daar is hij aan het begin van de nacht overleden aan zijn verwondingen.

Getuigen spreken van vijf tot zes schoten. Bij onderzoek op straat hebben agenten hulzen aangetroffen. In Rotterdam-Zuid zijn wekelijks schietpartijen, vaak door jonge daders, waarbij niet altijd slachtoffers vallen. De politie maakt zich zorgen over het wapenbezit in de stad.

Half september werd op Zuid een man geliquideerd door onbekenden. Eind augustus deed de politie invallen in het stadsdeel, in een zoektocht naar wapens en verdachten. Een paar dagen eerder was het tot een schietpartij gekomen bij het Ikazia-ziekenzuis. Kort daarvoor werd een man aangehouden voor een schietpartij. Medio augustus arresteerde politie een 18-jarige op verdenking van betrokkenheid bij een aantal schietincidenten in Rotterdam-Zuid eerder deze zomer.

Zaterdagavond vielen er schoten in Crooswijk, ten noorden van het centrum van Rotterdam. Daarbij vielen geen gewonden. Twee mannen die werden aangehouden zijn op vrije voeten gesteld. Zij hebben volgens de politie niets met het schieten te maken.