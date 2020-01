Rotterdammers opgepakt voor 16 kilo heroïne in brandblussers

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag vier mannen van 17, 26, 28 en 48 jaar uit Rotterdam aangehouden. Eén van hen had 16 kilo heroïne in brandblussers verstopt. Bij woningdoorzoekingen werd onder meer een vuurwapen, munitie en 4600 euro cash geld gevonden.

Politieonderzoek leidde naar doorzoekingen in woningen aan de Hoekersingel en de Pupillenstraat en in een bedrijfspand aan het Weena. Daar werd naast 16 kilo heroine in brandblussers een vuurwapen, munitie, een Audi RS6, 4600 euro contant geld, een dure Rolex en een Cartier zonnebril aangetroffen en in beslag genomen.

Sporttas

Naast drie van de vier aangehouden Rotterdammers vond de politie in het pand aan de Hoekersingel spullen die gebruikt worden om drugs te versnijden en te verpakken, waaronder een zeef en een vacumeermachine. In diezelfde woning stond een lege brandblusser met sporen van heroïne. De politie zag een 48-jarige verdachte in de omgeving lopen met een sporttas met brandblussers bij zich. Deze bleken gevuld met 16 kilo heroïne.