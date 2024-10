Rotterdams pizzeria voor de tweede keer doelwit aanslag

In de nacht van vrijdag op zaterdag was er op dezelfde plaats ook een ontploffing. Daarna is door de politie in de omgeving een 15-jarige jongen uit Maassluis opgepakt.

Ook in Capelle aan den IJssel was er een ontploffing in de afgelopen nacht. Daar bleef de schade beperkt en meldde de politie dat er geen gewonden zijn gevallen. Het gebeurde rond 05.00 op de Charactostraat.

Over de daders van beide aanslagen is niets bekend.