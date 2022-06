Connect on Linked in

In de nacht van vrijdag op zaterdag is er geschoten op een horecapand aan de Vierambachtstraat in Rotterdam-West. Er raakte niemand gewond. Het was de derde keer dat het afhaalrestaurant doelwit was van kogels. Rond 01.50 meldden buurtbewoners bij de politie dat ze schoten hadden gehoord.

Agenten die erop af kwamen vonden meerdere inslagen in het pand.

In januari en maart werd het pand ook al beschoten.