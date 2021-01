Rotterdamse actie tegen crimineel gebruik vastgoed

Connect on Linked in

In Rotterdam, Den Haag en Barendrecht heeft de politie dinsdag 13 panden doorzocht waarvan werd vermoed dat die in gebruik waren bij criminelen. De invallen volgden op gezamenlijk onderzoek door politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en gemeente Rotterdam. Er zijn vijf mensen aangehouden.

Eigenaren

Agenten namen onder meer 55.000 euro, grondstoffen voor drugs en versnijdingsmiddelen, nepmerkkleding, valse identiteitspapieren in beslag, en ook twee geldtelmachines, valse identiteitspapieren, een kleine hoeveelheid drugs, en verhuuradministratie.

De actie was gericht tegen gehuurde woningen die criminelen gebruiken om wapens, drugs en crimineel geld op te slaan. Vaak is er sprake van spookbewoning, waarbij mensen wel in een woning verblijven maar staan niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Eigenaren hebben daar soms geen weet van omdat ze de woning via een verhuurmakelaar verhuren.

Malafide verhuurmakelaars

Malafide verhuurmakelaars zijn voor criminelen een belangrijke schakel in de bedrijfsvoering, aldus de politie. Ze nemen contant geld aan, houden geen volledige administratie bij, bieden een volledig verhuurpakket aan en inschrijving in de BRP is niet nodig. Er is ook garantie voor anonimiteit, zodat de crimineel buiten het zicht van de overheid blijft.

Het onderzoek is begonnen na signalen vanuit de gemeente Rotterdam en meldingen van de Financial Intelligence Unit (FIU) over ongebruikelijke transacties. Er kwam daarbij een verhuurmakelaar in beeld die de 13 panden had verhuurd.

Vijf aanhoudingen

Bij de actie zijn vijf personen aangehouden. Onder hen is een voortvluchtige man die in het buitenland gesignaleerd staat en in Rotterdam onder de radar probeerde te blijven. De verdachten zijn aangehouden op verdenking van onder meer witwassen en valsheid in geschrifte.

In de panden zijn zes pgp-telefoons in beslag genomen. De politie nam ook twee auto’s mee.

Bij zeven van de tien doorzochte woningen zijn foutieve inschrijvingen bij de gemeente geconstateerd.

De actie heeft informatie opgeleverd voor een vervolgonderzoek, zegt de politie.