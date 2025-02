Rotterdamse advocaat die medeverdachte stiekem liet meeluisteren niet geschrapt

Gekraakte chats

Dat de advocaat op deze manier de opgelegde beperkingen had geschonden kwam uit, doordat de recherche naderhand de beschikking kreeg over gekraakte pgp-chats. Als er beperkingen zijn opgelegd in het belang van het onderzoek moeten de vorderingen in een politieonderzoek geheim blijven. Alle partijen moeten terughoudend zijn met informatie naar buiten brengen en een verdachte mag alleen contact hebben met zijn advocaat.