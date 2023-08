Rotterdamse agent verdacht van handel in hard drugs

Connect on Linked in

Een agent van de Rotterdamse politie is dinsdag aangehouden omdat hij verdachte is in een onderzoek naar de handel in hard drugs. Het is 59-jarige man uit Spijkenisse. Hij wordt ook verdacht van computervredebreuk.



Het Openbaar Ministerie meldt dat de woning van de verdachte dinsdag is doorzocht. In zijn huis zijn harddrugs aangetroffen, maar het Openbaar Ministerie wil niet zeggen om wat voor drugs het gaat.

De verdenking van computervredebreuk is ontstaan omdat hij volgens justitie gegevens heeft opgezocht in politiesystemen die niet voor hem bestemd waren.

De man wordt later deze week aan de rechter-commissaris voorgeleid. Die zal besluiten of de politieman in voorlopige hechtenis moet blijven.