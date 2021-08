Rotterdamse agent gewond na kogel uit weggegooid vuurwapen

Connect on Linked in

Een Rotterdamse agent is zaterdagnacht rond 02.00 gewond geraakt aan zijn been door een kogel uit een weggegooid vuurwapen. Hij is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht waar hij inmiddels uit ontslagen is. Drie Rotterdammers van 22, 26 en 32 zijn aangehouden en het vuurwapen is in beslag genomen.

Agenten kwamen af op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op het Eendrachtsplein. Ze troffen daarna op de Westblaak drie mannen aan die voldeden aan het opgegeven signalement. Bij de controle liet één van hen een tasje vallen, waarna een harde knal te horen was.

In het tasje bleek een vuurwapen te zitten dat tijdens de val afging. De afgevuurde kogel raakte de agent in zijn been. Na behandeling in het ziekenhuis en opvang door collega’s, is hij inmiddels thuis.