‘Rotterdamse ambtenaren lieten zich omkopen met Rolexen en dakkapellen’

Connect on Linked in

Twee ambtenaren bij de gemeente Rotterdam zijn verdacht van ernstige corruptie. Als medewerker van stadsbeheer zouden ze hebben laten omkopen door Brabantse bouwondernemers, aldus De Telegraaf. Ze kregen volgens de krant: een motorjacht, tientallen Rolexen, diamanten en honderdduizenden euro’s aan exclusieve racefietsen. Mogelijk strekt de corruptie zich nog veel verder uit binnen de gemeente Rotterdam.

Normen en waarden

Het gaat om Peter van den H. (41) uit Hardinxveld-Giessendam en Cor D. uit Pernis. Van den H. is een belijdend christelijk mens. Hij richtte een voetbalclub voor christelijk gelovigen op, ten behoeve van kinderen die van hun ouders geen lid mogen worden van een gewone voetbalclub.

‘Normen en waarden zijn belangrijker dan prestaties’, merkte Van den H. op over zijn club.

Volgens De Telegraaf viel het tegen, wat betreft de normen en waarden van Van den H..

In het voorjaar van 2018 was er een inval van de Rijksrecherche in zijn huis. Daar had hij 22 racefietsen, en tientallen horloges van de merken Rolex, Breitling en Edox voorhanden. Ook bleek Van den H. achttien paar Van Bommel schoenen te hebben verzameld. Justitie verdenkt hem van het aannemen van het aannemen van steekpenningen ter waarde van ongeveer 312.000 euro. Hij woont in een rijtjeshuis maar met luxe keuken die zou zijn betaald door een wegenbouwer.

Diamanten

Collega-ambtenaar Cor D. beschikte over diamanten, twee auto’s en een luxe motorjacht (met een lengte van vijftien meter). De tuin van D., en dakkapellen op z’n woonhuis, zouden door bouwbedrijven zijn aangelegd. Ook omkoping, aldus justitie, alles bij elkaar ter waarde van zo’n 106.000 euro.

Facturen

De twee verdachten werkten bij stadsbeheer in Rotterdam. Ze regelden de plaatsing van verkeersborden en parkeermeters, asfaltering, straatbeslag en ander infrastructureel werk.

Ze fiatteerden ruim dertig miljoen euro aan facturen die de gemeente betaalde. Justitie denkt nu dat die facturen in ruil voor steekpenningen veel te hoog waren.

Fuck

De Telegraaf schrijft dat de Rijksrecherche Van den H. onder de tap had op het moment dat de inval plaatsvond. Hij zei tegen een medeverdachte:

Bij mij schijnen er negen man thuis te zitten. Fuck! (…) Ik heb natuurlijk wel wat cadeautjes aangenomen en zulk soort dingen. (…) Als ik nu verdacht word van corruptie en dat gaat lopen. Ja jongens, dát kan wat worden. Want sowieso heel de gemeente Rotterdam is zo corrupt als de kolere.

In hoeverre Van den H. en zijn medeverdachte de Rijksrecherche hebben bijgeschenen over andere Rotterdamse verdachte ambtenaren is nog onduidelijk.