Rotterdamse coffeeshop beschoten, 16-jarige verdachte opgepakt (UPDATE)

Rond middernacht is in de nacht naar dinsdag een coffeeshop in Rotterdam-Zuid beschoten. Familie van de eigenaar van het pand aan de Slaghekstraat in de wijk Feijenoord was er snel bij en wisten zelf de verdachte aan te houden. De politie heeft de verdachte later overgenomen. Er is een vuurwapen gevonden waarmee geschoten zou zijn. Later in de nacht is een tweede verdachte aangehouden. Het was de tweede keer deze maand dat er een aanslag op coffeeshop De Grasspriet werd gepleegd.

Familie van de coffeeshopeigenaar werd meteen gebeld door bekenden die op dat moment in de straat waren. Die waren achter de verdachte aangegaan en op hun aanwijzen hield de familie van de eigenaar de verdachte aan. Zij namen de verdachte mee in hun auto en droegen de jongen later over aan agenten die inmiddels ook gealarmeerd waren.

Het is een 16-jarige jongen uit Amsterdam. In de omgeving is een vuurwapen gevonden.

Bij sporenonderzoek aan de coffeeshop werden inslagen in de gevel en een huls gevonden.

Later die nacht is een bij de schietpartij weggereden auto in de gemeente Haarlemmermeer aan de kant gezet en is de bestuurder als verdachte aangehouden. Die verdachte is een 19-jarige man uit de gemeente Haarlemmermeer.

Begin september ontplofte er bij de coffeeshop een zware vuurwerkbom.