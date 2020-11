Rotterdamse door neef gegijzeld voor losprijs van vijf miljoen

Connect on Linked in

Een 65-jarige vrouw uit Rotterdam is volgens het Openbaar Ministerie door haar neef gegijzeld voor een losprijs van 5 miljoen euro. Voor de rechtbank in Rotterdam eist de officier van justitie tegen vier verdachten van deze gijzeling dinsdag celstraffen tot 3,5 jaar geëist. Motief voor de ontvoering was een financieel conflict binnen de familie.

Wormer

Op 9 februari van dit jaar dacht de vrouw via een advertentie op internet kinderkleding te verkopen. De vrouw die bij haar woning aan de Eliotplaats in Rotterdam- Ommoord verschijnt, vraagt of de Rotterdamse de kleding wil helpen tillen omdat ze zwanger is. Op straat aangekomen word ze plotseling in een busje getrokken, krijgt een muts over haar hoofd en vervolgens dagen vastgehouden in een woning in het Noord-Hollandse Wormer.

Losgeld

Op de avond van de gijzeling van de vrouw krijgt haar zoon, die in het buitenland woont, een bericht op zijn telefoon dat hij 5 miljoen euro losgeld moet betalen. Doet hij dat niet, dan ziet hij zijn moeder niet meer terug. Het geld moet betaald worden omdat zijn broer in het verleden zou hebben gestolen. Een dag na de gijzeling besluit de familie de politie in te schakelen. Uiteindelijk wordt een losgeldbedrag van enkele tonnen overeengekomen en wordt een plek afgesproken waar de overdracht moet plaatsvinden.

Politie erbuiten

De zoon van het slachtoffer besluit de politie er uiteindelijk toch buiten te houden. Hij regelt de overdracht van het losgeld alsnog op eigen initiatief. Hij schudt een observatieteam van de politie af en brengt het losgeld naar Amsterdam. Het slachtoffer wordt ’s nachts in Zaandam achtergelaten.

Na onderzoek van de politie komt uiteindelijk een 41-jarige neef van de gegijzelde vrouw in beeld als verdachte. Ook twee vrouwen van 25 en 35 uit Hilversum en een 29-jarige man uit Wormer zijn volgens het onderzoeksteam bij de gijzeling betrokken. Zij regelden onder andere de woning waar het slachtoffer werd vastgehouden, de aankoop van de kinderkleding en de bestelbus waarin de vrouw werd vervoerd.

Volgens de officier van justitie had het slachtoffer moeder die niets met eventuele conflicten die speelden te maken en was ze uit zucht naar geld ‘gedegradeerd tot een instrument’.