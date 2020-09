Rotterdamse haven kampt met toename insluipers die drugs uit containers halen

Connect on Linked in

De Rotterdamse haven kampt steeds vaker met insluipers die partijen drugs uit containers halen. Verschillende havenbedrijven zien een toename van het aantal criminelen dat binnendringt. Dat schrijft Het Financieele Dagblad maandag in een reportage.

De directie van het grootste containeroverslagbedrijf in de haven (ECT) spreekt in een nieuwsbrief aan personeel van een “enorme toename” van criminelen die het terrein binnenglippen om verstopte drugs uit containers te halen. De problemen laten volgens de krant zien hoe diep de drugsmaffia in de haven is doorgedrongen.

90 euro boete

De inbrekers zouden tot tienduizenden euro’s per opdracht kunnen verdienen, terwijl het risico gering is volgens Douane-directeur Jan Kamp. ‘Ze worden gepakt, krijgen een boete van 90 euro en staan een paar uur later weer buiten. We hebben dit jaar al 150 insluipers gepakt, van wie tien personen al meerdere malen.’ Het OM kan pas tot vervolging overgaan als de link met drugssmokkel vastgesteld kan worden. De Douane nam dit jaar al ruim 30 ton cocaïne in beslag, evenveel als in heel 2019.

‘Totaal uit de hand gelopen’

De directeur van een ander bedrijf (het in vervoer en opslag van fruit gespecialiseerde Agro Merchants), zegt dat hem het werken bijna onmogelijk werd gemaakt. ‘Het was totaal uit de hand gelopen. De keuze was simpel: maatregelen nemen of gewoon stoppen met de hele handel. We hadden langzamerhand meer werk aan het herstellen van de schade dan aan ons normale werk.’ Criminelen benaderden en intimideerden zijn werknemers en ook binnen het bedrijf bleken handlangers te werken.

Toen de directeur in 2018 zelf ingreep met een zero tolerance-beleid en een verklaring omtrent gedrag van zijn medewerkers eiste, nam een groot deel van het personeel ontslag. Van de dertig bleven er maar twee over. Vijf van de vertrokken medewerkers zitten inmiddels in de gevangenis.

Slaapplek

Twaalf insluipers in één weekend is geen uitzondering, schrijft FD. In het enorme havengebied zijn zelfs containers aangetroffen met de deur open. Binnen was een slaapplek ingericht, inclusief etensresten. Insluipers zouden langere tijd bivakkeren om meerdere malen drugs van de ene naar de andere container te verplaatsen.

Heterdaad

De voorzitter van het oudste bedrijf in de haven (KRVE oftewel Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht), zegt dat de roeiers veel opvallende zaken zien, maar niet staan te springen om dat aan de autoriteiten te melden: ‘We willen graag een heterdaad melden, maar dan moeten onze mensen zich wel 100% veilig weten.’

Profvoetballer

Hij deelt een opvallende anekdote over een profvoetballer. Twee mannen waren naar een schip gebracht. Ze betaalden contant en zeiden van een bestaand Rotterdams bedrijf te zijn. ‘Wij checken, maar het bewuste bedrijf wist van niets en de gefingeerde naam bleek van een bekende profvoetballer te zijn. De roeiers waarschuwden de autoriteiten en lieten de mannen wachten. Die zagen geen andere uitweg dan overboord te springen en naar de overkant te zwemmen, waar ze later werden opgepakt.’