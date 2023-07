Rotterdamse politie doet invallen in drugsonderzoek

Connect on Linked in

De politie in Rotterdam heeft dinsdagochtend acht verdachten aangehouden in een onderzoek naar drugshandel. Er is ruim honderd kilo harddrugs in beslag genomen, waarschijnlijk cocaïne of heroïne.

Schiebroek

De actie begon rond 07.00. Er waren doorzoekingen gedaan in twee woningen en in een café in Rotterdam-West en in vier andere woningen in Hoogvliet, Schiebroek, Pendrecht en Katendrecht.

Naast de drugs zijn er twee vuurwapens en grote geldbedragen gevonden en in beslag genomen.

Antwerpen

De verdachten zijn een 39-jarige man uit Hoogvliet, een 31-jarige man uit Rotterdam, een 34-jarige man uit Rotterdam, 31-jarige man uit Rotterdam, een 50-jarige man met een onbekende woonplaats, een 38-jarige man uit Antwerpen, een 20-jarige man uit Rotterdam en een 52-jarige man uit Den Haag.