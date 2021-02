Rotterdamse rapper en ex-crimineel Cor brengt debuutalbum uit

Connect on Linked in

De Rotterdamse rapper en ex-crimineel Cor heeft vrijdag zijn debuutalbum Weg Van Hier uitgebracht. De rapper zat in totaal bijna zeven jaar vast voor onder meer ontvoering, afpersing, drugshandel en vuurwapenbezit. Cor viel op doordat hij als nieuwkomer in de rapscene in 2020 plotseling miljoenen views en streams wist te scoren met o.a. het nummer Weg Van Hier.

Door Roel Janssen

Op zijn gelijknamige album met 18 tracks (inclusief gastbijdragen van o.a. Hef, Josylvio, Kevin, Kempi en 3robi) wil hij naar eigen zeggen ‘laten zien wie hij is geweest’. En dus verhalen zijn tracks over vuurwapens, de bajes en het rippen van drugs.

Vier jaar cel

In januari 2018 werd de toen 22-jarige Romano P. veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor het afpersen van twee mannen in Capelle aan den IJssel. Hij deed zich volgens het AD een jaar eerder op een datingsite voor als een jong meisje, wisselde naaktfoto’s uit en sprak met zijn slachtoffers af. Onder bedreiging van een vuurwapen eiste hij vervolgens grote sommen geld. Volgens justitie sloeg hij een van de mannen met een pistool tegen het hoofd. Een van de slachtoffers werd door Cor en zijn vrienden urenlang vastgehouden.

Hij wilde de mannen naar eigen zeggen alleen een lesje leren, omdat ze volgens hem op zoek waren naar seks met minderjarige meisjes. Volgens justitie was hij alleen uit op financieel gewin. Ook had hij toen al een flink strafblad.

Danny op Straat

In tv-programma Danny op Straat vertelde Cor dat hij zich bezighield met ripdeals en vijf keer vastzat voor onder meer ontvoering en afpersing. ‘Ik ben veroordeeld voor het ontvoeren en afpersen van een man die ik ook meerdere malen met een wapen heb geslagen. Hij heeft ons uiteindelijk 30 ruggen betaald. Daar heb ik in totaal vijf jaar en tien maanden voor gezeten.’

Drugssmokkel Frankrijk

In een interview met Rookworst de Podcast zei Cor dat hij in Zuid-Frankrijk drie maanden vastzat voor drugssmokkel voor iets dat hij “had geflikt in Frankrijk en Nederland”. ‘Toen werd mij de keuze gesteld: of je zit een jaar hier of we leveren je uit en dan zit je drie maanden daar. Toen zei ik: fok it, ik ga naar Frankrijk.’

‘Doffe ellende’

Cor vertelde in een eerder interview met het AD dat hij hoopt met zijn teksten door te dringen tot de jongeren die het criminele pad bewandelen. ‘De tieners van nu geloven in iets waar ik ook in geloofde: snel geld verdienen. Maar het is gewoon doffe ellende. Een maatje van mij ontving 30.000 euro voor een liquidatie, maar werd gepakt en kreeg twintig jaar. Nu besef je: met een jaartje werken had hij dat geld óók gehad.’

Het debuutalbum van Cor is te beluisteren via Deezer, Apple Music en Spotify.