Rotterdamse schietpartijen waarschijnlijk gelinkt

Het heeft er alle schijn van dat er een verband is tussen een serie schietincidenten en een explosie, in Rotterdam-West en Rotterdam-Oost, die in de afgelopen week hebben plaatsgevonden. De politie zegt nu met een Team Grootschalige Opsporing (TGO) van een twintigtal rechercheurs deze zaken te onderzoeken.

Surinaamse achtergrond

Deze week zijn een man en vrouw uit de omgeving van Amsterdam opgepakt in verband met een explosie in de Jagthuisstraat bij een pand dat vorige week werd beschoten. Het Algemeen Dagblad schrijft op basis van anonieme bronnen dat de gewelddadige acties verband houden met de vangst van 4.200 kilo cocaïne in Antwerpen. De daar aangehouden verdachten zijn voornamelijk jonge mannen uit Amsterdam-Zuidoost met een Surinaamse achtergrond. Er zou een groep Rotterdammers, met eveneens een Surinaamse achtergrond, uit Rotterdam verantwoordelijk worden gesteld voor het gevallen transport.

Potgieterstraat

Op 7 mei was er een beschieting op de Potgietersstraat. Daarna werden een winkel op de Mathenesserdijk, een pand op de Frits Ruysstraat en woningen op de van Galenstraat en Jagthuisstraat beschoten. Bij een woning aan de Jagthuisstraat in Rotterdam ontplofte in de nacht van zondag 17 op maandag 18 mei een explosief. Omwonenden moesten halsoverkop hun huis verlaten en er was grote materiële schade.