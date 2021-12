‘Rotterdamse schietpartijen: steeds hetzelfde vuurwapen’

Zeven schietpartijen die deze zomer in Rotterdam-Zuid hebben plaatsgevonden zijn met hetzelfde wapen uitgevoerd. Er zit een 18-jarige verdachte vast voor de schietpartijen maar niet voor allemaal. Hij wordt volgens het Algemeen Dagblad beschuldigd van drie schietpartijen.

(beeld JBMedia)

Negen beschietingen

Bersan Y. zit sinds augustus vast. Tijdens een inleidende zitting voor de Rotterdamse rechtbank woensdagmorgen werd duidelijk dat er mogelijk een verband is met nóg vier beschietingen in de wijk, deze zomer, omdat recent uit vergelijkend hulzenonderzoek is vast komen te staan dat hetzelfde vuurwapen is te koppelen aan totaal zeven schietpartijen. In totaal vonden in juli en augustus negen beschietingen plaats in de wijk Feijenoord. Y. is onder meer op camerabeelden te zien bij woningen in de wijk rond sommige momenten dat er geschoten is.

Criminele conflicten

Y. heeft geen verklaring afgelegd. Zijn advocaat stelt dat zijn identificatie bij lange na niet rond is. Het signale­ment waaraan hij zou voldoen, past bij half Rotterdam, zei hij.

Volgens het AD liggen er criminele conflicten ten grondslag lagen aan de beschietingen. Y. zou banden hebben met een verdachte in een lopend liquidatie-onderzoek.