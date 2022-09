Rotterdamse uithaler (35) op verzoek van België aangehouden

Connect on Linked in

Een 35-jarige Rotterdammer is dinsdag op verzoek van de Belgische autoriteiten aangehouden door agenten van de Landelijke Eenheid. De man wordt verdacht van het uithalen van drugs in de Antwerpse haven. Dat meldt de politie vrijdag.

130.000 euro cash

Bij twee doorzoekingen in Rotterdam en één in Bergschenhoek is onder meer 130.000 euro contant geld aangetroffen. Bij de doorzoekingen waren ook medewerkers van de Federale Gerechtelijke Politie uit België aanwezig.

De Rotterdammer is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank Amsterdam. Die besloot dat de verdachte in afwachting van de behandeling van het overleveringsverzoek van België vast blijft zitten.

Taskforce Fortius

De aanhouding gebeurde vanuit de Taskforce Fortius. Deze taskforce richt zich op de aanpak van dadergroepen die zich bezighouden met internationale cocaïnehandel, door invoer via de Antwerpse haven richting Nederland.

Minderjarige uithalers

De politie meldt vandaag ook dat de twee jongens van 16 en 17 jaar uit Rotterdam, die deze week en vorige week werden aangehouden toen zij van het Antwerpse haventerrein wilden vluchten, zijn overgebracht van een Belgische naar een Nederlandse gevangenis.

De Belgische politie hield de Nederlandse verdachten deze maand aan in de haven van Antwerpen terwijl ze bezig waren containers in te klimmen om daar vervolgens drugs uit te halen. Ze werden direct aanhouden en ingesloten voor verhoor.

Vrijgelaten

De verdachten zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris van de Rotterdamse rechtbank. Hun voorarrest is geschorst en ze mogen onder strenge voorwaarden hun proces in vrijheid afwachten. De betreffende minderjarige verdachten worden in Nederland vervolgd voor in België gepleegde feiten. Dit gebeurt onder leiding van het Openbaar Ministerie in Rotterdam.