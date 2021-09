Rotterdamse weldoenster wordt FIOD-verdachte

Connect on Linked in

Een vrouw die bestuurder was van een stichting die zich inzette voor minderbedeelden in Rotterdam is verdachte in een FIOD-onderzoek naar witwassen, verduistering en belastingontduiking. Volgens de FIOD had de vrouw drie speciale supermarktjes op haar naam staan. Daar konden mensen met een krappe beurs boodschappen doen tegen gereduceerde prijzen. De vrouw is maandag aangehouden.

Gratis

In drie woonhuizen en in de supermarkten van de stichting zijn doorzoekingen geweest. Ook is de inhoud van een kluis doorzocht. De bestuurder wordt er van verdacht dat ze, met behulp van anderen, geld (omzet) van de stichting verduistert en witwast. Ook pleegde ze vermoedelijk fiscale fraude door onjuist aangifte van de inkomstenbelasting te doen. Het onderzoek staat onder leiding van het functioneel parket.

De in de supermarkt aangeboden levensmiddelen worden door meerdere leveranciers meestal gratis geleverd. Uit onderzoek komt volgens de FIOD naar voren dat de bestuurder, in samenwerking met meerdere medewerkers, vermoedelijk omzet afroomde en die voor zichzelf hield. De rest werd dan verdeeld onder enkele medewerkers. Een aantal van deze medewerkers heeft ook een uitkering.

Vakantie

Het onderzoek is gestart omdat de Belastingdienst de vermoedelijke onjuiste aangiften van de inkomstenbelasting op het spoor kwam. De bestuurder had van extra inkomsten over meerdere jaren geen opgave gedaan.  Daardoor was ze in staat een luxe leven te leiden. Zo huurde ze van die extra inkomsten jarenlang een duur appartement en ging ze veelvuldig op vakantie in het buitenland.

De supermarkten gaan waarschijnlijk sluiten. De FIOD verwijst klanten die in de problemen komen naar de gemeente Rotterdam.