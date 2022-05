Rotterdamse woning beschadigd door explosie

Connect on Linked in

In Rotterdam is in de vroege ochtend van donderdag een explosie geweest bij een woning. Het huis in stadsdeel IJsselmonde is ‘behoorlijk’ beschadigd, aldus de politie. Er zijn geen gewonden gevallen. In de woning was niemand aanwezig toen het explosief afging.

Een getuige vertelde aan RTV Rijnmond dat de ontploffing rond 04.00 plaatsvond aan de Bommelerwaard. In de omgeving van het getroffen pand zijn ruiten gesprongen en auto’s in de straat zijn beschadigd. Op straat was door de dader of daders een witte draad achtergelaten.

Forensisch experts hebben sporenonderzoek gedaan. Een getuige heeft gezegd dat er iemand kort na de knal is weggerend uit de straat.