Rotterdamse woning beschoten waarin oma en kleindochter verblijven

Connect on Linked in

Aan Da Costastraat in Rotterdam-West zijn donderdagnacht schoten gelost op een woning. De kogels werden van dichtbij afgevuurd op een ruit van de woonkamer, waarin op dat moment een oma en haar kleindochter aanwezig waren. Niemand raakte gewond. De politie zoekt getuigen.

Rond 01.45 reed een auto de straat in, waarna een man uitstapte en tweemaal op de woning schoot. De man stapte daarna weer in en reed weg. De politie is een onderzoek gestart naar de schutter en vermoedt dat er sprake is van een incident in de relationele sfeer.