Rotterdamse woningen beschadigd door explosie, mogelijk handgranaat

Bij een explosie op de Kronenburg in Rotterdam-Zuid zijn zondagnacht rond 02.45 zeven woningen beschadigd geraakt. De explosie is mogelijk veroorzaakt door een handgranaat. Er raakte niemand gewond. De politie zoekt getuigen.

Door de krachtige explosie liepen ramen van omliggende woningen schade op, de getroffen bewoners hoefden hun huis niet te verlaten.

Een kwartier later, rond 03.00 uur, volgde er een autobrand op de Vrijenburglaan in Barendrecht, op ongeveer anderhalve kilometer van de explosie. De politie onderzoekt of deze autobrand te maken heeft met de explosie. Op camerabeelden zijn meerdere personen te zien die uit de auto stappen.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en of de autobrand in verband kan worden gebracht met de explosie.