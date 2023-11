Royce de Vries geeft ‘samen met zijn vader’ boek uit

Connect on Linked in

Royce de Vries maakt donderdagmiddag op Twitter bekend dat hij samen met zijn vader Peter R. de Vries, postuum een boek met hem uitbrengt. Het is een logboek over de tijd dat Peter R. de Vries vertrouwenspersoon was in de zaak Marengo, gecombineerd met een persoonlijk dagboek van Royce, over de band met zijn vader.

door Joost van der Wegen

Boek

Royce de Vries geeft donderdagmiddag aan dat hij ‘bijzonder’ nieuws heeft. Hij brengt bij de Arbeiderspers een boek uit met als titel ‘Ik beloof je dat ik honderd word’. De Vries zegt dit op X, het voormalige Twitter: ‘Het is het geheime logboek van mijn vader, maar ook mijn persoonlijke dagboek.’

Trots

De zoon van de vermoorde misdaadverslaggever geeft aan dat hij er ‘ontzettend trots’ op is: ‘Vooral omdat we dit “samen” konden doen.’

Royce de Vries vertelt dat zijn vader de laatste anderhalf jaar van zijn leven een logboek bijhield, over alles wat hij meemaakte als vertrouwenspersoon van de kroongetuige: ‘Het is een geheim dagboek, waarin hij verteld over zijn rol als vertrouwenspersoon van de kroongetuige, en de weerstand waar hij mee te maken kreeg.’

Royce de Vries vertelt in een dagboek, ernaast, over de bijzondere band die hij had met zijn vader, als hij de Peter de Vries ‘zonder R.’ was, en over de tijd met de familie na de dood van zijn vader.