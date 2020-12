Ruige ramkrakers volop in beeld (VIDEO)

Connect on Linked in

De politie denkt dat een ramkraak in Alkmaar en een gewapende overval in Haarlem deels door dezelfde daders zijn gepleegd. De incidenten vonden plaats op 4 april en 20 mei 2020 bij Jumbo-supermarkten. In Opsporing Verzocht maakte de politie bekend dat justitie een beloning van tienduizend euro heeft uitgeloofd voor de gouden tip over de daders.

Gilera

Op basis van dna-onderzoek is recent een 51-jarige man uit Alkmaar aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij de overval aan de Winkelwaard in Alkmaar. Zijn rol wordt nog onderzocht.

Het lijkt erop dat de daders voorkennis hadden over het moment dat er contant geld buitgemaakt kon worden. In Alkmaar, stormden op 20 mei twee gehelmde mannen ’s ochtends de Jumbo binnen rond het moment dat een geldautomaat werd bijgevuld.

Bij de twee incidenten vluchtten de twee daders op een zwarte scooter. In Alkmaar was dat vermoedelijk een Gilera Runner, zonder kentekenplaat en met deels blauwe kappen.

Volle vaart

Op de beelden uit Haarlem is te zien hoe een bestelbus op zaterdagochtend 4 april in volle vaart de supermarkt binnenrijdt, precies op het moment dat medewerkers in de weer zijn met kassalades en een geldautomaat. De daders vluchtten buiten op een gereedstaande, zwarte scooter. De bestelbus was gestolen.

Tijdens de vlucht op 4 april in Haarlem zijn de daders ten val gekomen op de Groningenlaan. Daarbij zijn een spiegel en brokstukken van de kap van de scooter achterbleven.